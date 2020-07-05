إنجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول .. أسرع لاعب أجنبي يشارك في 100 هدف في البريميرليج

تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق إنجاز جديد على الصعيد الشخصي اليوم، وذلك على هامش مساهمته في فوز فريقه خلال الساعات الماضية على حساب ضيفه فريق أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد رود ضمن مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم فخر العرب محمد صلاح في الهدف الثاني الليلة لمصلحة فريقه الريدز من خلال صناعة الهدف لزميله الشاب كورتيس جونز في الدقيقة 89 من عمر المباراة، علماً بأن الأخير تم الدفع به بدلاً من الغيني نابي كيتا في الدقيقة 84 أي قبل الهدف ب5 دقائق فقط لا غير.

وبناءً على ذلك، بات محمد صلاح هو أسرع لاعب أجنبي أي غير إنجليزي يتمكن من المساهمة في تسجيل 100 هدف خلال 116 مباراة خاضها على صعيد مسابقة البريميرليج، وذلك سواء على مستوى التسجيل أو حتى صناعة الأهداف.

يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح كان له دوراً بارزاً للغاية مع فريق ليفربول في الموسم الحالي محلياً، مما ساعد فريق الريدز في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه بفارق كبير عن حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، علماً بأن الأخير كان قد اكتسح الحمر في الجولة الماضية برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد في مباراة شكلية بدون حسابات بين الطرفين بعدما تم حسم المركز الأول والثاني بصفة ترتيب لكلاهما في انتظار نهاية الموسم.