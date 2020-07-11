اتحاد جدة يتحدث عن التعاقد مع “تريزيجيه وحجازي وعاشور”

اتحاد جدة يتحدث عن التعاقد مع “تريزيجيه وحجازي وعاشور”

أكد الناطق الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد صادق دياب، عدم مناقشة إدارة النادي وجهازه الفني أي أمر يتعلق بالصفقات الجديدة للموسم المقبل، حتى الآن.

وأوضح في تصريح لقناة النهار، بخصوص حسام عاشور لاعب النادي الاهلي السابق “حسام عاشور لاعب كبير ودولي ومميز، لكن لم نتفاوض مع أي لاعب سواء عاشور أو غيره في الفترة المقبلة”.

وقال “العديد من اللاعبين المصريين المميزين إضافة لأي نادي، حجازي وتريزيجيه بالطبع تواجدهم في الاتحاد شرف لكن لم يتم طرح أي اسم للنقاش”.

وشدد على أن النادي منصب على استكمال باقي مباريات الدوري وتحسين موقع الفريق في جدول المسابقة.