اجتماع هام بين لجنة تخطيط الأهلي ورينيه فايلر لحسم صفقات الموسم الجديد

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الجمعة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعقد اجتماعاً في غاية الأهمية من جديد مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح في الفترة القادمة من أجل حسم ملف صفقات الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري يرغب في الاطمئنان على سير الأمور فيما يتعلق بالصفقات الجديدة التي يأمل في التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حتى يتمكن من تعزيز صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم المقبل.

وأشار أيضاً إلى أن فايلر يبدو في غاية السعادة قبل عقد ذلك الاجتماع الجديد مع لجنة التخطيط، نظراً إلى نجاح النادي الأهلي في التعاقد بصفة رسمية مع النجم الواعد طاهر محمد طاهر قادماً من صفوف نادي المقاولون العرب.

وشدد المصدر على أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تم استعادة خدمات كلاً من اللاعب أكرم توفيق الذي كان معاراً إلى فريق الجونة، إضافة إلى اللاعب محمد شريف الذي كان معاراً إلى فريق إنبي.

وأضاف أيضاً أن خطط رينيه فايلر تسير في الطريق الصحيح حتى هذه اللحظة من أجل بناء الفريق على طريقته لمواصلة المنافسة على كل الألقاب الممكنة في الموسم المقبل، علماً بأن النجم صالح جمعة قد عاد بدوره إلى حسابات المدير الفني بعدما قرر مؤخراً إشراكه في التدريبات الجماعية رفقة زملائه لكي يحصل على فرصة من أجل إثبات نفسه داخل القلعة الحمراء.

ويعتبر تخطيط المدرب السويسري للموسم المقبل أمراً مثالياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالرغم من عدم نهاية الموسم الحالي حتى الآن بعد أن تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

ولا يزال الفريق الأهلاوي ينافس بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز، من خلال التربع على عرش الصدارة وحيداً بدون أي شريك على الإطلاق وبدون أي خسارة أيضاً، كما يواصل مشواره أيضاً في مسابقة كأس مصر، أما اللقب الأهم يكمن في مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي وصل فيها إلى مرحلة الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأهلاوي في المربع الذهبي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي، علماً بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تغيير نظام ما تبقى من مباريات البطولة في الموسم الحالي فقط بشكل استثنائي، من خلال إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من لقاء واحد فقط على أرض دولة الكاميرون ثم تليهما مباشرة المباراة النهائية في نفس المكان خلال شهر سبتمبر القادم.

وجاء ذلك القرار من جانب الكاف حتى يتمكن من إنهاء المسابقة في الوقت المناسب، وذلك تمهيداً لانطلاقة النسخة القادمة الخاصة بموسم 2020 / 2021، حيث من المقرر أن تبدأ الأدوار التمهيدية الخاصة بها في شهر أكتوبر بنسبة كبيرة في انتظار الإعلان الرسمي.