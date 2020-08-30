احصل على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم الأحد 30 اغسطس 2020 عبر الرابط الرسمي لها، ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة.

وقد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول، لتأتي مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أعداد الطلاب المتقدمين للأمتحانات ونسب النجاح لنظام الخمس سنوات

عدد طلاب التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح لنظام الثلاث سنوات:

عدد طلاب التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلاب التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.

التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الحصول على نتجية الدبلومات الفنية لكل محافظات مصر من خلال رقم الجلوس، عن طريق رابط نتيجة الدبلومات الفنية من هنا.