اخبار مصر اليوم| الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم الجمعة.. أسعار الذهب تقفز الي أعلى مستوياتها في مصر

اخبار مصر اليوم| الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم الجمعة.. أسعار الذهب تقفز الي أعلى مستوياتها في مصر

آخر وأهم اخبار مصر اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، حيث شهد اليوم العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:-

إثيوبيا تعلن بوضوح إنها لا ترغب في اتفاقية ملزمة حول سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه يرى إذا لم تلتزم إثيوبيا بتعليمات الاتحاد الإفريقي، فإنه على مصر التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم.

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أسعار الذهب تقفز الي أعلى مستوياتها في مصر والجرام يرتفع 43 جنيهًا خلال أسبوع

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 43 جنيهًا للجرام الواحد، بفضل زيادة أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

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الأوقاف ترد على أنباء تقليل مدة خطبة الجمعة لـ7 دقائق في مصر

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل زمن خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أى بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة اعداد الدارسة لعودة صلاة الجمعة.

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متى تلجأ مصر لتحرك أحادي في أزمة سد النهضة؟ عضو فريق التفاوض يجيب

اعتبر الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، مراهقة سياسية تترفع مصر عن الرد عليها، مشيرًا إلى أن الأمر لن يمر بهذه السهولة.

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“المياه ستصل متأخرة”.. مصدر بوزارة الري يكشف ضررًا متوقعًا من سد النهضة على مصر والسودان

قال مصدر بوزارة الري مطلع على مفاوضات سد النهضة، إن السبب الرئيسي في شح المياه في محطات الشرب السودانية، هو تفريغ المياه من السدود استعدادًا لاستقبال الفيضان.

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عدد المتعافين يتخطى عدد المصابين.. وزارة الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

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