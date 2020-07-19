ارتفاع أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في 3 بنوك .. تعرف على التفاصيل

ارتفاع أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في 3 بنوك .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت أسعار الدولار من جديد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 في 3 بنوك داخل مصر، وفي مقابل ذلك استقر سعر الصرف في معظم البنوك الأخرى دون أن يرتفع أو حتى ينخفض.

ولا ينعم سعر صرف الدولار الأمريكي بحالة من الاستقرار تمامًا على مدار الأشهر الماضية سواء محليًا داخل الدولة المصرية أو حتى عالميًا، وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي ساهم في تعليق كافة أنشطة الحياة وخاصة الأنشطة الاقتصادية مما عاد بالسلب بكل تأكيد على الدولار.

وانخفضت أسعار الدولار نوعًا ما في مطلع شهر يوليو الجاري تزامنًا مع عودة نشاط السياحة، علمًا بأن السياحة في مصر تعتبر من ضمن أهم مصادر العملة الصعبة وتؤثر مباشرة على سعر صرف الدولار.

وإليكم الآن أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2020: