ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بزيادة 3 جنيه في الجرام

تواصل اسعار الذهب ارتفاعها في مصر منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 17 اغسطس 2020، بزيادة في الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على ارتفاع اسعار الذهب في نصريحات صحفيه له اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 863 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا، أمس.

وأكمل نادي نجيب تصريحاته، قائلاً: وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 739 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 986 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6904 جنيهات.

أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.40% لتسجل 1952 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 7.7 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 12:22 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يذكر أن أسعار الذهب شهدت أكبر ارتفاع لها في تاريخ الذهب خلال بداية الشهر الجاري، قبل أن تتراجع وتعود لارتفاعها مرة أخرى ولكن بوتيرة أقل.