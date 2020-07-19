ارتفاع أسعار الذهب في مصر وتسجيل رقما قياسيا جديدا

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع على مستوى السوق المحلي، وظهر ذلك في تعاملات اليوم الأحد، بزيادة جنيه واحد تقريبا للجرام إذا تمت مقارنته بأسعار أمس السبت.

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، علق على ذلم بتوضيح أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد ارتفاعا جنيها واحد اليوم حيث سجل 805 جنيهات مقابل 804 جنيهات، أمس السبت.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 690 جنيهًا تقريبا، والجرام عيار 24 سجل سعره 920 جنيهًا تقريبا، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6440 جنيهًا.

والبورصات العالمية في عطلة رسيمية اليوم، كما أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعا أمس وظهر ذلك في التعاملات، بزيادة 2 جنيه للجرام.

يشار إلى أنه على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية صعودا، وذلك في نهاية تداولات أمس إذ سجلت نسبة الصعود 0.74%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مقدر قيمته بـ13.2 دولار لتسجل 1810.4 دولار في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بينما اليوم السبت وغدًا الأحد هما عطلة رسمية في البورصات العالمية.