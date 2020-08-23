ارتفاع الدولار الأمريكي في ختام التعاملات اليوم في بنك واحد فقط

ارتفاع الدولار الأمريكي في ختام التعاملات اليوم في بنك واحد فقط

ارتفاع سعر العملة الأمريكية اليوم في ختام التعاملات في بنوك واحد فقط مقابل الجنيه المصري، بينما استقر الدولار الأمريكي في 9 بنوك أخرى.

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي قد ارتفع بمقدار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول ليستقر عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الأفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر عند قيم عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار الأمريكي ثابتا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك البركة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليستقر عند قيم 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وفيما يلي جدول أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية: