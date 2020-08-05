ارتفاع الدولار في بنك واحد فقط واستقراره في باقي البنوك بختام تعاملات اليوم

ارتفاع الدولار في بنك واحد فقط واستقراره في باقي البنوك بختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 اغسطس 2020، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

حيث ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليصل السعر إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في العديد من البنوك ومنهم بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.