ارتفاع الدولار في بنوك واستقراره في بنوك … تقرير ختام التعاملات اليوم في مصر

ارتفاع الدولار في بنوك واستقراره في بنوك … تقرير ختام التعاملات اليوم في مصر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بالسوق المصري، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية، وذلك مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 اغسطس 2020، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في عدد من البنوك الأخرى.

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة قرشين في بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع، كذلك ارتفع سعر الدولار بقيمة قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليصل إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر استقر سعر العملة الأمريكية في العديد من البنوك بالسوق المصري ومنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي ليكون سعر الدولار بهذه البنوك عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

كذلك حافظ سعر الدولار على على قيمته في بنكي القاهرة، والبركة عند قيمة 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 15.93جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و 16.04 جنيه للبيع.

ومنذ عودة البنوك للعمل مرة أخرى بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك، فسعر الدولار يشهد حالة شبه استقرار في جميع البنوك تقريباً حيث يرتفع وينخفض بقيم لا تتعدي 5 قروش في جميع الأحوال، بينما يستقر متوسط سعر الدولار في مصر بشكل عام نحو 15.93 جنيه مصري للشراء و 16.02 جنيه مصري للبيع.