ارتفاع الذهب يرفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلن البنك المركزي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مصر 113 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020.

ورجح المركزي أن هذه الزياده بسبب ارتفاع قيمة الذهب المسجل باحتياطي البنك المركزي، بقيمة 429 مليون دولار بزيادة 10.5% خلال يوليو، لتصل إلى قرابة 4.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الذهب في يوليو بنسبة 10.9%.

يذكر أن الاحتياطي النقدي تراجع بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر مارس وأبريل ومايو بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي مجددا بنحو 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي وصل إلي أعلى مستوى له بنهاية شهر فبراير الماضي مسجلاَ 45.510 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع الاحتياطي لمدة 14 شهرا على التوالي.

وحطم احتياطي النقد الأجنبي أرقامه القياسية منذ يوليو 2019 وحتى أعلى رقم سجله خلال شهر فبراير 2020.