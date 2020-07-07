ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ نوفمبر 2011

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 في الأسواق العالمية، بسبب تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء كميات كبيرة من الذهب نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية الآن مع احتمالية عدم اكتشاف علاج أو لقاح مناسب قبل نهاية العام الجاري.

ووصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق العالمية إلى 1796.09 للأوقية أي أنه ارتفع بنسبة 0.7%، وهو أعلى ارتفاع له على الإطلاق منذ شهر نوفمبر من العام 2011 حينما سجل وقتها سعره 1800 دولاراً أمريكياً.

ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية سوف ينعكس بدون أدنى شك على السعر في السوق المحلي المصري، مما يعني أن أسعار الذهب في مصر سوف ترتفع هي الأخرى خلال الفترة القادمة مثلما كان الوضع تماماً في الأسابيع الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سعر جرام الذهب بات على مشارف تخطي حاجز ألف جنيه رغم حالة الركود التي يعاني منها تجار الذهب طيلة الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا.