ارتفاع جديد لأسعار الحديد في مصر والزيادة من 350 إلى 500 جنيهًا

ارتفاع جديد لأسعار الحديد في مصر والزيادة من 350 إلى 500 جنيهًا

ارتفعت أسعار الحديد في عدد من الشركات في مقدمتها شركتي “حديد عز” و”حديد المصريين” بقيمة تتراوح بين 350 إلى 500 جنيهًا، علي أن تبدأ الشركات في تطبيق اسعار الحديد الجديدة ابدءًا من غد الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر.

وقال “أحمد الزيني” رئيس شعبة مواد البناء أن أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح يرجع إلى سعي شركات الحديد لتعظيم أرباحها وتعويض جزء من خسائرها خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أنّ شركة “حديد عز” هي التي تقود باقي الشركات نحو الارتفاع، كونها تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق.

وأعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعار الحديد بقيمة 350 جنيها للطن، لشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.

وأرسلت شركة حديد عز إخطارًا لوكلائها بارتفاع أسعار الحديد لتسجل أسعارها نحو 10100 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع.

وقررت أيضاً شركة حديد المصريين زيادة أسعار الحديد 350 جنيهًا للطن، ليسجل سعر طن حديد المصريين نحو 10 آلاف للطن تسليم أرض مصنع.

وأعلن مصنع عنتر للصلب عن زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 500 جنيه للطن، لشهر سبتمبر الحالي، لتسجل أسعار حديد عنتر 9700 جنيه للطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع.