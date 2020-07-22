ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم فى البنوك بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في البنوك بمنتصف التعاملات في 9 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، وسجل أعلي سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك 15,94 جنيه للشراء و 16,04 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة قرشين مسجلا 15,94 جنيه للشراء و 16,04 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي و المصرف العربى الدولى، وبنك اتش اس بى سى HSBC، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، و البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بقيمة قرش واحد مسجلاً 15,94 جنيه للشراء و 16,04 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران للتنمية والمصرف المتحد بقيمة قرش واحد مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

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