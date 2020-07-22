ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 825 جنيه

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، قفز سعر الذهب اليوم في مصر، بنسبة 2%، بواقع 17 جنيها، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 825 جنيه، مقابل 808 جنيها أمس.

وارتفع الذهب عيار 21 إلى 825 جنيها للجرام وهو أعلى سعر سجله الذهب على مر تاريخه، مع توقعات بارتفاع أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال الساعات القادمة، بسبب الزيادة في أوقية الذهب لتسجل 1850 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 707 جنيه مقابل 692 جنيها، وارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 943 جنيها، مقابل 923 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها ليصل إلى 6600 جنيه.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.