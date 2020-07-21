ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك مقابل الجنيه المصري اليوم مع نهاية التعاملات في البنوك والمصارف بالسوق المصري، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في عدد كبير من البنوك.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الإسكان والتعمير، وكريدي أجريكول إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الدولار الأمريكي في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.