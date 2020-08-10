ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم في البنوك بمنتصف التعاملات

ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم في البنوك بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم بشكل طفيف في بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020.

حيث ارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة قرشين في المصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية وبنك التعمير والإسكان مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد فقط في بنك بلوم بمنتصف التعاملات مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار اليوم في بنك HSBC، بقيمة قرش واحد بمنتصف التعاملات وصولاً إلى 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

وتذبذب سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، حيث ارتفع ببداية التعاملات بقيمة قرشين وتراجع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات وصولاً إلى 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية عند 15,91 جنيه للشراء و16,01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم عند أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15,94 جنيه للشراء و 16,04 جنيه للبيع.

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