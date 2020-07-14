ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بعد 6 أشهر خلال 2020 متفوقًا على الأصول الاستثمارية الأخرى

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بعد 6 أشهر خلال 2020 متفوقًا على الأصول الاستثمارية الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني لا مثيل له على الإطلاق بعد مرور ستة أشهر خلال العام الحالي 2020، مما جعل معدن الذهب يتفوق على جميع الأصول الاستثمارية الأخرى بناءً على التقرير الذي كشف عنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.

وأكد مجلس الذهب العالمي في تقريره أن أسعار الذهب ارتفع بنسبة 16.8% على الصعيد العالمي، وذلك نتيجة شراء كميات كبيرة من الذهب من جانب المستثمرين حول العالم باعتباره الملاذ الآمن مقارنة بكل الأصول الاستثمارية.

وأشار أيضًا إلى أن سعر الذهب قد وصل إلى 1770 دولارًا أمريكيًا مع نهاية شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2020، مع احتمالية تخطي حاجز 1800 دولارًا في القريب العاجل وهو كان أعلى مستوى تم تسجيله في شهر نوفمبر من العام 2011.

وشدد مجلس الذهب العالمي في التقرير على أن استمرار انتشار فيروس كورونا بهذه الطريقة وعدم اكتشاف اللقاح أو العلاج القادر على إنهاء هذه الأزمة، سوف يساهم بدوره في ارتفاع أسعار الذهب بشكل متواصل خلال النصف الثاني من العام الحالي.