ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في مصر، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، ليسجل مستوى قياسي جديد لم يصل إليه من قبل.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 802 جنيه مقابل 800 جنيه، خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 687 جنيهً، وعيار 24 نحو 917 جنيهًا، والجنيه الذهب 6406 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم وصعد سعر الأوقية بنحو 3.5 دولارات بنسبة 0.19%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1813 دولارات، وذلك في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأربعاء، حيث زاد جرام الذهب بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، أمس، حيث صعد السعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011.

سعر الذهب اليوم