ارتفاع كبير لأسعار الذهب اليوم.. والجرام يصعد 11 جنيهًا دفعة واحدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 في مصر، حيث صعد سعر جرام الذهب بنحو 11 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 871 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 747 جنيهًا، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 995 جنيهًا، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6968 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين عالميا، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% وصولاً إلى 1985.64 دولار للأوقية.