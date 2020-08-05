ارتفاع كبير لأسعار الذهب محلياً وعالمياً للمرة الثانية اليوم

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة ببداية التعاملات التش شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً.

وبحسب تصريحات عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب سكرتير:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 916 جنيها مقابل 910 جنيهات، في تعاملات الصباح، ليبلغ بذلك مستوى قياسي جديد.

بينما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 785 جنيها

أما سعر الجرام عيار 24 نحو 1046 جنيها

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7328 جنيها.

وفي السوق العالمي، ارتفعت سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 18.5 دولار بنسبة 0.92%، حيث سجل السعر نحو 2034 دولارًا في الثانية و53 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

يذكر أن أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت في تعاملات الصباح بنحو 20 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.