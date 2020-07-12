استثمارات جديدة تصل لـ19 مليار دولارًا لتحقيق 11 مشروعًا للبتروكيماويات في مصر

كشف مسؤول في وزارة البترول عن طفرة كبيرة تعيشها مشروعات البتروكيماويات في مصر، من خلال تنفيذ 11 مشروع جديد بقطاع البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولارًا في الوقت الحالي.

وأوضح حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج “مانشيت”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الهدف وراء هذه المشروعات هو استخدام المواد الخام كثروات بترولية وغازية في صناعات تحويلية بحيث تشكل قيمة مضافة لهذه الثروات، مشيرا إلى تنفيذ المشروعات في محافظات دمياط والإسكندرية والبحيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول هو من أهم القطاعات، لافتا إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انعقد من أجل متابعة الخطط والاستراتيجيات الخاصة قطاع البترول والتعديل، وتناول المشروعات المنفذة وغيرها وكل ما تحقق من نتائج أعمال في مجال الثروة المعدنية.

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن مصر تتميز بالخامات التعدينية التي تمثل قيمة مضافة لمصر، ومن الممكن أن يقام عليها صناعات تحويلية.

لافتا إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين، غير تعديل تشريعي للقانون التعدين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المهمة جدا، غير خطة استراتيجية موضوعة من أجل زيادة الإنتاج البترولية عالية الجودة وتغطية جزء من الاحتياجات الخاصة بالسوق، غير توسعات يشهدها مجمع إنتاج المنتجات البترولية في مسطرد وفى أسيوط هناك وحدة لإنتاج البوتاجاز.