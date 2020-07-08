استمرار تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

استمرار تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدولار في مصر المرور بحالة عدم الاستقرار التي تعيشها لليوم الثالث على التوالي تقريباً بشكل لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق من خبراء الاقتصاد، حيث تراجع سعر صرف الدولار مجدداً مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء في أبرز البنوك العاملة داخل الدولة المصرية.

وكان الجميع يتوقع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الأشهر القادمة سواء بالنسبة إلى الخبراء أو حتى المواطنين، وذلك نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن كل هذه التوقعات لم تكن صحيحة في نهاية المطاف بعد انخفاض سعر الصرف بشكل تدريجي منذ بداية شهر يوليو الحالي من العام الجاري 2020، وذلك تزامناً مع تطبيق الحكومة المصرية خطة التعايش مع وباء كورونا، وتشمل هذه الخطة عودة أنشطة الحياة تدريجياً وخاصة نشاط قطاع السياحة إضافة إلى حركة الطيران.

وتعتبر السياحة واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، لذا فإن استعادة قطاع السياحة نشاطه من جديد في الفترة المقبلة سوف يساهم بدون أدنى شك في استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك، وخاصة بعد انتظام حركة بقية مصادر العملة الصعبة مثل إيرادات قناة السويس على سبيل المثال أو حتى الاستثمار الأجنبي المباشر المهم للغاية.

وإليكم الآن أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020: