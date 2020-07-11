الأرصاد الجوية تحذر: أسبوع حار جداً على هذه المناطق

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن حالة الطقس اليوم السبت تعود للأجواء الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل كبير عن الأيام الماضية، بعد حالة التراجع التس استمرت نحو 48 ساعة فقط.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أنه اعتبارا من اليوم السبت تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، والتي تتراوح على القاهرة بين 35- 36 درجة.

وتابع: “تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال الأسبوع الجاري بين 29 و30 درجة، وعلى الجنوب سيناء 37 إلى 38 درجة، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 37 و43 درجة.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة النسبية ما زالت مرتفعة على أغلب المناطق ما يزيد الإحساس بالحرارة واتلي سجلت على القاهرة 80%، والسواحل الشمالية 85% وشمال الصعيد 65%.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأسبوع الجاري، تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.