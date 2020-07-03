الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة غداً السبت بالقاهرة

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة على تحذير كافة المواطنين في الشارع المصري من حالة الطقس التي سوف تشهدها البلاد يوم غداً السبت، وخاصة في القاهرة الكبرى طوال فترات النهار.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة سوف ترتفع بشكل ملحوظ للغاية على معظم أنحاء الجمهورية وخاصة القاهرة الكبرى يوم غداً السبت.

وأشارت أيضاً إلى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار سوف تصل إلى 38 درجة مئوية، فيما ستكون أشعة الشمس حارقة مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تصل في فترات الليل إلى حوالي 85%.

وشددت الدكتورة إيمان شاكر في حديثها على أن ارتفاع نسبة الرطوبة سوف ينتج عنها تكوين الشبورة المائية في وقت مبكر من الصباح على كافة الطرق الزراعية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الشبورة لن تؤثر سلبياً بأي حال من الأحوال على حركة مرور السيارات.

وأضافت أيضاً أن كافة مناطق الوجه البحري غداً السبت سوف يكون طقسها مماثلاً للقاهرة الكبرى خلال فترة النهار على أن يكون لطيفاً في الليل، أما السواحل الشمالية سوف يكون الطقس فيها معتدلاً طوال اليوم.