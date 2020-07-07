الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدًا الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدٍ الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

،

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار.

وأضافت أن الأحوال الجوية ليلا، تشهد طقسا لطيفا على الشمال، معتدلا على الجنوب، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية.

وتابعت: أيضًا هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري بين (20:30% تقريبا)، كما أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا.

ولفت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يجتاح البلاد.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 30، وعلى شمال الصعيد 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

كما حذرت “شاكر” المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة تجنبا لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تتخطى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحثت المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

ونصحت بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس “كاب أو شمسية” خلال ساعات النهار.