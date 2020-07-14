“الأرصاد” تتوقع طقس”الأربعاء” شديد الحرارة في بعض المناطق

توقعت هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الأربعاء، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوبا أثناء النهار، لطيف شمالا معتدل جنوبا خلال فترات الليل.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ويؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

ولفتت إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء فقط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، توقعت “شاكر” إن تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وأن تترواح على السواحل الشمالية بين 29-30، وعلى شمال الصعيد بين 38-30، وفي جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

وحثت المواطنين، على زيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، بالإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس “كاب أو شمسية” خلال ساعات النهار.

ونبهت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة تجنبا لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ 42 درجة مئوية في بعض المناطق.