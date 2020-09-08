الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. أمطار رعدية على هذه المناطق خلال أيام

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. أمطار رعدية على هذه المناطق خلال أيام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، وذلك بدءاً من غداً الأربعاء 9 سبتمبر إلى 11 سبتمبر 2020.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً يومي الأربعاء والخميس.

أما عن طقس الجمعة، فيكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة، يوم غداً الأربعاء على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية بنسبة 20% أحياناً.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 30%.