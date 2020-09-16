الأرصاد تحذر من طقس الغد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 سبتمبر 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 سبتمبر 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا.

وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 17 سبتمبر 2020 على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

درجات الحرارة في القاهرة 35 23

درجات الحرارة في الاسكندرية 31 24

درجات الحرارة في وادى النطرون 35 23

درجات الحرارة في طنطا 34 23

درجات الحرارة في شبين الكوم 35 23

درجات الحرارة في دمنهور 33 24

درجات الحرارة في بلطيم 31 24

درجات الحرارة في مطروح 30 23

درجات الحرارة في السلوم 31 23

درجات الحرارة في سيوة 35 22

درجات الحرارة في بورسعيد 32 25

درجات الحرارة في دمياط 32 25

درجات الحرارة في الزقازيق 35 24

درجات الحرارة في المنصورة 34 23

درجات الحرارة في الاسماعيلية 36 22

درجات الحرارة في السويس 36 23

درجات الحرارة في العريش 34 22

درجات الحرارة في رفح 33 21

درجات الحرارة في راس سدر 37 25

درجات الحرارة في نخل 34 22

درجات الحرارة في نويبع 37 29

درجات الحرارة في طابا 35 26

درجات الحرارة في كاترين 35 21

درجات الحرارة في الطور 36 27

درجات الحرارة في شرم الشيخ 38 29

درجات الحرارة في الغردقة 38 28

درجات الحرارة في مرسى علم 37 28

درجات الحرارة في الفيوم 36 24

درجات الحرارة في بنى سويف 36 23

درجات الحرارة في المنيا 37 23

درجات الحرارة في اسيوط 38 23

درجات الحرارة في سوهاج 39 25

درجات الحرارة في قنا 41 26

درجات الحرارة في الاقصر 42 27

درجات الحرارة في اسوان 44 27

درجات الحرارة في ادفو 44 27

درجات الحرارة في ابوسمبل 44 28

درجات الحرارة في الوادى الجديد 42 24

درجات الحرارة في شلاتين 39 26

درجات الحرارة في ابورماد 38 27

درجات الحرارة في حلايب 35 27

درجات الحرارة في راس حدربه 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة 43 27

الرياض 41 25

المنامة 39 31

أبوظبى 42 29

الدوحة 39 30

الكويت 44 25

دمشق 40 18

بيروت 31 26

عمان 36 20

القدس 32 21

غزة 32 24

بغداد 44 25

مسقط 34 28

صنعاء 28 12

الخرطوم 38 27

طرابلس 28 22

تونس 31 20

الجزائر 28 21

الرباط 25 18

أنقرة 33 15

اسطنبول 27 19

اسلام اباد 35 22

نيودلهى 37 27

جاكرتا 34 24

بكين 26 14

كوالالمبور 32 25

طوكيو 30 25

أثينا 29 21

روما 32 17

باريس 30 17

مدريد 28 18

برلين 20 07

لندن 22 13

مونتريال 15 06

موسكو 20 08

نيويورك 26 16

واشنطن 25 17

نواكشوط 32 26

اديس ابابا 22 12