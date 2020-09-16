الأرصاد تحذر من طقس الغد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 سبتمبر 2020
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 سبتمبر 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا.
وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 17 سبتمبر 2020 على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
درجات الحرارة في القاهرة 35 23
درجات الحرارة في الاسكندرية 31 24
درجات الحرارة في وادى النطرون 35 23
درجات الحرارة في طنطا 34 23
درجات الحرارة في شبين الكوم 35 23
درجات الحرارة في دمنهور 33 24
درجات الحرارة في بلطيم 31 24
درجات الحرارة في مطروح 30 23
درجات الحرارة في السلوم 31 23
درجات الحرارة في سيوة 35 22
درجات الحرارة في بورسعيد 32 25
درجات الحرارة في دمياط 32 25
درجات الحرارة في الزقازيق 35 24
درجات الحرارة في المنصورة 34 23
درجات الحرارة في الاسماعيلية 36 22
درجات الحرارة في السويس 36 23
درجات الحرارة في العريش 34 22
درجات الحرارة في رفح 33 21
درجات الحرارة في راس سدر 37 25
درجات الحرارة في نخل 34 22
درجات الحرارة في نويبع 37 29
درجات الحرارة في طابا 35 26
درجات الحرارة في كاترين 35 21
درجات الحرارة في الطور 36 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ 38 29
درجات الحرارة في الغردقة 38 28
درجات الحرارة في مرسى علم 37 28
درجات الحرارة في الفيوم 36 24
درجات الحرارة في بنى سويف 36 23
درجات الحرارة في المنيا 37 23
درجات الحرارة في اسيوط 38 23
درجات الحرارة في سوهاج 39 25
درجات الحرارة في قنا 41 26
درجات الحرارة في الاقصر 42 27
درجات الحرارة في اسوان 44 27
درجات الحرارة في ادفو 44 27
درجات الحرارة في ابوسمبل 44 28
درجات الحرارة في الوادى الجديد 42 24
درجات الحرارة في شلاتين 39 26
درجات الحرارة في ابورماد 38 27
درجات الحرارة في حلايب 35 27
درجات الحرارة في راس حدربه 35 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة 43 27
الرياض 41 25
المنامة 39 31
أبوظبى 42 29
الدوحة 39 30
الكويت 44 25
دمشق 40 18
بيروت 31 26
عمان 36 20
القدس 32 21
غزة 32 24
بغداد 44 25
مسقط 34 28
صنعاء 28 12
الخرطوم 38 27
طرابلس 28 22
تونس 31 20
الجزائر 28 21
الرباط 25 18
أنقرة 33 15
اسطنبول 27 19
اسلام اباد 35 22
نيودلهى 37 27
جاكرتا 34 24
بكين 26 14
كوالالمبور 32 25
طوكيو 30 25
أثينا 29 21
روما 32 17
باريس 30 17
مدريد 28 18
برلين 20 07
لندن 22 13
مونتريال 15 06
موسكو 20 08
نيويورك 26 16
واشنطن 25 17
نواكشوط 32 26
اديس ابابا 22 12