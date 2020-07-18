“الأرصاد” تطمئن المواطن عن حالة الطقس خلال الأسبوع

مستقر ويكون حول معدلاته الطبيعية،هكذا طمأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، إذ أكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة للأرصاد الدكتورة إيمان شاكر، إن درجات الحرارة تشهد استقرارا نسبيا وتكون الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن درحات الحرارة شهدت انخفاضا يومي الخميس والجمعة، وسجلت العظمى في القاهرة نحو 33 درجة مئوية.

وأعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، أن ما عزز الشعور بانخفاض درجات الحرارة كان نشاط الرياح، خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه سيكون الطقس نفسه الذي نستمر عليه خلال الأسبوع الحالي مع وصول درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، وستتراوح العظمى في القاهرة ما بين 34 و35 درجة مئوية.

وأوضحت أن معدل الرطوبة سيتراوح بين 80 إلى 85%، خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، موضحة أن ذلك سوف يؤدي إلى الإحساس بالحرارة، إضافة إلى تكون شبورة غير مؤثرة على حركة المرور والسفر.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه عند تقدم ساعات النهار سوف تصل نسبة الرطوبة إلى نحو 40% وسيكون الطقس مائلا للحرارة، خلال فترة الظهيرة، محذرة من التعرض بشكل مباشر إلى الشمس خلال هذه الفترة من النهار.