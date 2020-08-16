الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر

أعلن مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح البلد ” الذي يذاع عبر قناة ” صدى البلد “، إن المرحلة الحالية هي مرحلة استقرار في الأحوال الجوية رغم أن حالة الطقس خلال تلك الأيام تشهد إرتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأضاف “شاهين” أن درجات الحرارة سوف تكون حول المعدلات الطبيعية لشهر أغسطس في ظل وجود رطوبة مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتابع “شاهين” أن درجات الحرارة سوف تنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على أن تعود للإرتفاع يوم الخميس المقبل.

وأشار “شاهين” إلى أن الرطوبة في القاهرة تتراوح من 80 إلى 85%.