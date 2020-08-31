الأرصاد تكشف أماكن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية إن ارتفاع درجات الحرارة الحالي يزيد عن المعدلات الطبيعية بشكل طفيف، وأكد الخبراء أن السبب في الشعور بالحرارة المرتفعة هو أن ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وترتفع الرطوبة على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وتابع خبراء الأرصاد الجوية: أن تصل درجات الحرارة لـ 40 درجة في المناطق الجنوبية “المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان”.

أما عن درجات الحرارة في القاهرة لا تتجاوز 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة.

وأكد الخبراء أن الرطوبة ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من الممكن أن يستمر ارتفاع الرطوبة إلى بداية فصل الخريف.

جديراً بالذكر أن نسبة الرطوبة تصل خلال الفترة الحالية إلى 90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة والوجه البحري، و60% على المناطق الجنوبية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية منذ الثالثة صباحا وحتى السابعة صباحا، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.