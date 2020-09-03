الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة “الجمعة والسبت”.

توقعات طقس الجمعة

يتوقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل و شبورة مائية صباحا، مع رياح معتدلة، وتكون حالة الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري الي 85%.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة ورياح معتدلة، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة.

وقال الخبراء أن الطقس سيكون لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، و يكون الطقس لطيفا على شمال الصعيد، وويكون الطقس معتدلا جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

القاهرة 36 درجة للعظمى، و 24 للصغرى.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

توقعات طقس السبت

يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد، الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت

القاهرة الكبرى بين 37 – 24.

الوجه البحري بين 37 – 24.

السواحل الشمالية الغربية بين 32 – 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 33 – 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 41 – 28.

شمال الصعيد بين 40 – 24.

جنوب الصعيد بين 44 – 28 درجة مئوية.