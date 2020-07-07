الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر

أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق نهائي مع نادي المقاولون العرب، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الواعد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب فريق ذئاب الجبل في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الصفقة حسمت بنسبة 100% بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية والمالية بين الناديين، إلا أن الأمور المالية في عقد اللاعب نفسه وبعض الشروط الأخرى سوف يتم حسمها مع طاهر محمد طاهر خلال الساعات القادمة بعد الجلسة التي تجمع بينه وبين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر من الأهلي في الساعات الماضية بخصوص هذه الصفقة:

الخطيب يتفق مع رئيس المقاولون العرب على كل الأمور الخاصة بإنتقال طاهر للأهلي، عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعاً مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم.

وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.

وهو ما يجري الآن مع بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلاً من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.

وتعتبر هذه الصفقة هي أولى صفقات النادي الأهلي الصيفية قبل انطلاقة الموسم الجديد خلال الأشهر القادمة، علماً بأن الموسم الحالي لا يزال لم ينتهي بعد بسبب تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم استئنافه بصفة رسمية في مطلع شهر أغسطس القادم.

ومن المرجح أن ينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر كحد أقصى حتى ينتهي في صيف العام القادم 2021، علماً بأن مواعيد الموسم الجديد لا تزال تقديرية ولم يتم تحديدها بعد حتى هذه اللحظة في ظل عدم الانتهاء من الموسم الجاري.

وينافس المارد الأحمر على 3 جبهات مختلفة في الموسم الحالي الذي يتم استئنافه قريباً للغاية، وتتمثل هذه الجبهات في كلاً من مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مسابقة كأس مصر، فيما يبقى اللقب الأهم هو دوري أبطال إفريقيا لعدم التتويج به منذ عام 2013.