الأهلي يحسم الجدل بشأن مصير وليد أزارو مع الاتفاق السعودي

حسم النادي الأهلي اليوم الجمعة كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مصير النجم المغربي وليد أزارو سواء من خلال استمرار بقائه مع نادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، أو من خلال عودته من الإعارة إلى صفوف القلعة الحمراء الصيف الجاري.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن المفاوضات لا تزال مستمرة إلى غاية الآن مع مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي بشأن مستقبل المغربي وليد أزارو.

وأشار أيضًا إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليس لديه أي مانع في تمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم الحالي 2019 / 2020 الذي أصبح ممتدًا بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن بشرط الحصول أولاً على المبلغ المستحق المتبقي من عقد الإعارة الحالي أي 100 ألف دولار أمريكي.

وشدد أمير توفيق في حديثه على أنه في حالة رفض نادي الاتفاق السعودي دفع ذلك المبلغ أو حتى دفع مستحقات اللاعب نفسه المتبقية، سوف يعود المهاجم المغربي مباشرة إلى صفوف النادي الأهلي في نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف أيضًا أن وليد أزارو لن يلعب حينها بدون أدنى شك بقميص المارد الأحمر في بقية مباريات الموسم الحالي باعتباره غير مقيد سواء في القائمة المحلية أو حتى الإفريقية، على أن يبقى منتظرًا لحين نهاية الموسم وبعدها سوف يتم تحديد مصيره من طرف الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وأوضح أمير توفيق في تصريحاته أن قرار رينيه فايلر عقب نهاية الموسم الحالي هو من يحسم مصير اللاعب المغربي مع الأهلي في نهاية المطاف، حيث سيتم تجديد عقده مباشرة إن وافق المدرب السويسري على بقائه، أما في حالة العكس سوف يبحث مجلس الإدارة وقتها كل العروض المتاحة سواء من أجل إعارة أزارو مرة أخرى أو حتى بيعه بصفة نهائية إن كان العرض مناسبًا.

يذكر أن وليد أزارو كان قد عانى كثيرًا مع فريق الشياطين الحمر طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي وتحديدًا منذ قدوم المدير الفني رينيه فايلر، مما جعل الأخير يتخلى عنه في الميركاتو الشتوي الماضي قبل أن يوافق مجلس إدارة القلعة الحمراء على إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

ولم يتمكن اللاعب المغربي من إثبات نفسه بالشكل المطلوب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تم تعليق كل المنافسات الرياضية حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، يأمل نادي الاتفاق السعودي في الاستفادة من خدمات وليد أزارو خلال الجولات المتبقية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن يتم استئنافها مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2020 مثلما هو الحال بالنسبة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز.