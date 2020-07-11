الأهلي يحسم الجدل بشأن ملكية لقب “نادي القرن” تعليقًا على بيان وزارة التموين

حسم مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم السبت كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة بخصوص ملكية لقب “نادي القرن”، وذلك حرصًا على الرد على البيان الرسمي الصادر خلال الساعات الماضية من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي قام بتقديم طلب في عام 2007 من أجل الحصول على ملكية العلامة التجارية “نادي القرن”، وفي عام 2008 وتحديداً بعد مرور 6 أشهر كاملة تم اعتماد الطلب رسمياً من خلال الموافقة عليه من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار أيضاً إلى أن ملكية العلامة مدتها تصل إلى 10 سنوات أي حتى عام 2018، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي الأهلي قام بالفعل بتجديد عقد الملكية لمدة 10 سنوات إضافية قبل عامين من الآن أي أن الملكية مستمرة حتى عام 2028.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي قام أيضاً بتسجيل أكثر من 35 بند لحماية العلامة التجارية الخاصة به، على أن يكون جاهزاً لتقديمها في أي وقت إن تم التعدي على الملكية من جانب أي أطراف أخرى.

يذكر أن الخلاف قد اشتعل بقوة في الآونة الأخيرة بين قطبي كرة القدم المصرية بسبب لقب نادي القرن، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك اعتماد شعار نادي القرن الحقيقي مما أثار غضب مسؤولي القلعة الحمراء في انتظار حسم كل الجدل بشأن ذلك الملف خلال الأشهر القادمة.