الأهلي يلجأ لوزارة الشباب والرياضة لمحاولة ردع رئيس الزمالك بعد تجاوزاته الأخيرة
لا يزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يحاول سلك كافة الطرق القانونية الممكنة، من أجل محاولة ردع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد استمرار التجاوزات من جانبه والتطاول على جميع مسؤولي القلعة الحمراء.
وتقدمت إدارة القلعة الحمراء اليوم الإثنين بمذكرة لوزارة الشباب والرياضة من أجل المطالبة بتطبيق القانون على رئيس الزمالك، حيث يتمتع الأخير الحصانة البرلمانية التي تمنع أي جهة مسؤولة من فرض العقوبات عليه.
وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن الأهلي اليوم الإثنين:
- تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.
- جاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون على الجرائم التي يرتكبها أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري.
- وتضمنت المذكرة إلى وزير الشباب والرياضة أيضًا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري وقال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: “البلد دي مفهاش راجل، عليا الطلاق البلد دي مفهاش راجل”.
- ويقصد بالبلد هي مصر الوطن بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسباب يعف اللسان عن ذكرها، وطالب الكابتن محمود الخطيب بتطبيق القانون انطلاقًا مما يحرص عليه ويعلن عنه دومًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون وذلك لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.