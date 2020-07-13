الأهلي يلجأ لوزارة الشباب والرياضة لمحاولة ردع رئيس الزمالك بعد تجاوزاته الأخيرة

لا يزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يحاول سلك كافة الطرق القانونية الممكنة، من أجل محاولة ردع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد استمرار التجاوزات من جانبه والتطاول على جميع مسؤولي القلعة الحمراء.

وتقدمت إدارة القلعة الحمراء اليوم الإثنين بمذكرة لوزارة الشباب والرياضة من أجل المطالبة بتطبيق القانون على رئيس الزمالك، حيث يتمتع الأخير الحصانة البرلمانية التي تمنع أي جهة مسؤولة من فرض العقوبات عليه.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن الأهلي اليوم الإثنين: