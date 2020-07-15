الأهلي يواصل التدريبات ويواجه سموحه وديا في هذا الموعد

في إطار التحضير لاستئناف الدوري العام، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، حيث قاد المران المدرب السويسري رينيه فايلر.

وشهد مران الفريق عقد جلسة من جانب المدرب فايلر للاعبين، شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، كما عقد جلسة مع الحارس شريف إكرامي تحدث فيها عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، فيما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع النيجيري جونيور أجايي.

ومن جانبه، حدد فايلر يوم 23 من الشهر الجاري للمباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام سموحة على ملعب مختار التتش.

وقرر المدرب السويسري للأهلي منح اللاعبين راحة من المران يوم الجمعة.