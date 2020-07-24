الأوقاف ترد على أنباء تقليل مدة خطبة الجمعة لـ7 دقائق في مصر

نفى المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن، المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل زمن خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن تلك الأنباء شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أى بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة إعداد الدراسة لعودة صلاة الجمعة.

وأشار الدكتور عبد الله حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المًذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يقوم بدراسة عودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع مديري المديريات في المحافظات للوقوف على ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، قائلا: “عند إتمام الدراسة كاملة ستقوم بعرضها على مجلس الوزراء”.

وجدد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تأكيده أن الوزارة لم تتطرق للحديث عن هذا الشأن وتعكف الآن على اعداد الدراسة مع مسئولي المحافظات وبعد الانتهاء سيتم عرضها على لجنة ادارة أزمة كورونا لاتخاذ الرأي وإصدار القرار النهائي.