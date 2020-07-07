“الأوقاف” تكشف حقيقة اعتداء شخص على مصلين في المعادي

“الأوقاف” تكشف حقيقة اعتداء شخص على مصلين في المعادي

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانًا، اليوم، لكشف تفاصيل فيديو انتشر ظهر فيه اعتداء شخص على مصلين بمسجد بالمعادي.

وأوضح وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، الشيخ خالد خضر، أن الزاوية بمسجد المعادي محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وجرى فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء.

وحدث خلاف بين بعض الأهالي لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وحررت إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة، محضرًا تجاه المتجاوزين، وهو المحضر رقم 11402 بتاريخ6 / 7 / 2020 م إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من الأفراد داخل المسجد ويحملون عصا ليخرجوا شخصًا آخر من المسجد.