الأوقاف تكشف رسميًا مكان إقامة أول صلاة جمعة في شهر ذي الحجة

الأوقاف تكشف رسميًا مكان إقامة أول صلاة جمعة في شهر ذي الحجة

كشفت وزارة الأوقاف بصفة رسمية اليوم السبت عن مكان إقامة أول صلاة جمعة في شهر ذي الحجة، إضافة إلى العدد المسموح به من أجل حضور الصلاة تزامنًا مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو حتى خارجها.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن صلاة الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة سوف تقام في مسجد السلطان أبو العلا بالعاصمة القاهرة، على أن يكون عدد الحاضرين في المسجد أثناء الصلاة محدود للغاية ويقتصر فقط على العاملين في المسجد.

وأشارت أيضًا إلى أن صلاة الجمعة سوف يستمر إقامتها في المنازل على أنها صلاة الظهر مثلما كان الوضع تمامًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، متمنية في الوقت ذاته أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن العالم بأكمله ذلك البلاء.