الإدارة العامة للمرور تطالب السيارات بالابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي

طالبت الإدارة العامة للمرور جميع السيارات بشكل عاجل منذ قليل بضرورة الابتعاد تمامًا عن طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب حريق هائل نتج عن حدوث كسر في ماسورة مازوت متواجدة على ذلك الطريق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية قد توجه بشكل سريع رفقة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث الذي كسرت فيه الماسورة المتسببة في ذلك الحريق.

وأشارت أيضًا إلى أن رجال المرور يعملون جاهدًا على محاولة سحب الكثافة المرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد توقف الجميع إثر انفجار هذه الماسورة، فيما تم الدفع بحوالي 18 سيارة من سيارات الإطفاء من أجل السيطرة على ذلك الحريق بشكل عاجل قبل أن يتفاقم الوضع في ظل كونها ماسورة تحوي مواد بترولية.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن سيارات الحماية المدنية منتشرة بدورها على طريق الإسماعيلية الصحراوي من أجل مساعدة رجال المرور لسحب الكثافة المرورية بعدما تعطلت حركة المرور على الطريق في الساعات الماضية بعد الانفجار مباشرة.