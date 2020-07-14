الإدارة العامة للمرور تعلن إغلاق كل الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور بصفة رسمية منذ قليل عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي بشكل عاجل، وذلك بسبب الانفجار الهائل في خط بترول ماسورة المازوت المتواجد على الطريق خلال الساعات الماضية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن نفق سعد الدين الشاذلي قد تم إغلاقه، وهو نفس الوضع أيضًا بالنسبة إلى الطريق الدائري من نفق السلام، على أن يتم فتح هذه الطرق مرة أخرى بصورة طبيعية بعد السيطرة تمامًا على الحريق والتأكد من عدم حدوث أي انفجارات أخرى في الفترة القادمة.

وأشارت أيضًا إلى أن جميع السيارات يجب عليها الابتعاد بشكل فوري عن طريق الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، وخاصة بعدما تعطلت الحركة المرورية منذ لحظة وقوع الانفجار، مما دفع رجال المرور إضافة إلى قوات الحماية المدنية لمحاولة سحب الكثافة المرورية.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن سيارات الإطفاء قد تسارعت نحو موقع الحادث على مدار الساعات الماضية من أجل السيطرة على الحريق، حيث وصل عدد سيارات الإطفاء إلى أكثر من 30 سيارة.