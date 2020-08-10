الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في 4 محافظات

صرح المتحدث باسم وزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف يأن يكون هناك تغطية شاملة لكافة طبقات المجتمع، لتدبير احتياجات المواطنين للحصول على وحدة سكنية مناسبة كاملة التشطيب.

وأشار “خطاب” إلى أنه سيتم طرح وحدات الإسكان لمتوسطي بمساحات تبدأ من 120 مترًا يوم 16 أغسطس 2020 في 4 محافظات.

وأضاف “خطاب”، أن الوحدات السكنية المطروحة تستهدف متوسطي الدخل، بحيث لا يزيد دخل الأسرة السنوي عن 600 ألف جنيه أو 480 ألف جنيه للأعزب.

وأوضح أن الوحدات السكنية يتم تشطيبها بشكل مناسب، ويكون سعرها مناسبًا بحوالي 480 ألف جنيه للوحدة، وتتراوح بمساحات تبدأ من 110 إلى 120 مترًا.

وتابع “خطاب”، أن الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل سوف تكون مطروحة في 4 محافظات وهم “القاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط.

وقال “خطاب” أن كراسات الشروط ستكون متاحة بداية من يوم الأحد 16 أغسطس 2020 في مكاتب البريد ، وبالنسبة للتقديم سوف يكون إلكترونياً، وعلى الراغبين في شراء تلك الوحدات أن يستكملوا البيانات والأوراق في كراسة الشروط.

وعن موعد التقديم لحجز وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل، أعلن “خطاب” أن بداية التقديم سوف تكون من يوم 23 أغسطس الجاري وحتى يوم 22 سبتمبر على الموقع الإلكتروني.

وأضاف “خطاب”، أن مبلغ جدية التعاقد يكون 50 ألف جنيه ويتم خصمه من ثمن الوحدة السكنية، ويحدد سعر الوحدة السكنية طبقًا لمركزها وتميزها ومساحتها، علي أن تكون أسعار الوحدات بداية من 480 ألف جنيه، بالإضافة إلي 200 جنيه مصروفات التسجيل لا ترد.

وأضاف أنه يمكن للمواطن الراغب في شراء الوحدة السكنية تغير رغبته سواء في المحافظة أو مكان الوحدة السكنية أثناء الحجز وفتح الإعلان.