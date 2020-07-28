الإسكان تعلن كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة بمساحات تبدأ من 192 متر حتى 1200 متر

الإسكان تعلن كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة بمساحات تبدأ من 192 متر حتى 1200 متر

كراسة شروط الأراضي المتميزة، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، التابعة لوزارة الإسكان فى استقبال رغبات المتقدمين للحجز، ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة.

وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 متر وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – أكتوبر الجديدة – السادات – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالاسبقية.

كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة