الإسكان توضح الزيادة 7 % سنويا في أقساط شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

بدءًا من اليوم ولمدة شهر يتم التقديم من أجل حجز 2271 شقة ضمن مشروعات “سكن مصر، ودار مصر، وجنة”، وأشار الدكتور عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى وجود كراسات الشروط بدءا من اليوم على الموقع الإلكتورني الخاص بالحجز (www.shmff.gov.eg)

وقال رشدي إن كراسة الشروط تضم كل التفاصيل المتعلقة بالحجز، إلى جانب بيان تفصيلي بحجم الفائدة والحد الأدنى المطلوب للمرتب، وموضحا أيضا فيها الأقساط الشهرية، خاصة وأن القسط الشهري يخالف من كل مشروع للأخر.

وهناك فائدة تضاف سنويا بقيمة 7% على كل سنة، وتستمر طوال مدة فترة التمويل العقاري التي تصل إلى20 سنة، فيتم دفع القسط الموجود في كراسة الشروط لأول سنة ثم يزيد 7% في السنة التالية، وعلى مجموع القسط في السنة الثالثة يضاف 7%، ويكون هذا حتى نهاية قرض التمويل العقاري.