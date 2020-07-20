الإسكان توضح شروط الحصول على الوحدات المطروحة لمحدودي الدخل

شرطان أقرتهما وزارة الإسكان حتى يحصل المتقدم على الوحدات المطروحة لمحدودي الدخل، أشار إليهما المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إذ تشترط الوزارة أولا هو أن ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد الأسرة متمتعًا بأي خدمة من خدمات الإسكان الاجتماعي سواء مشروع الإسكان الاجتماعي أو أراضي الإسكان، وذلك لأن مشروعات الإسكان الاجتماعي مدعمة من الدولة بمبلغ نقدي مباشر ومدعم في ثمن الوحدة نفسه.

أما الشرط الثاني للحصول على هذه الوحدات هو كون المتقدم من شريحة متوسطي الدخل المعرّفة في كراسة الشروط بأن لا يزيد دخل الشخص السنوي في الأسرة بأي حال من الأحوال عن 600 ألف جنيه، أما إذا كان المتقدم أعزب لا يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، أما عن باقي الشروط فهو كون الشخص مصري ذو أهلية للتصرف والدخل المبين في كراسة الشروط مثل توضيح مصادر دخل الأسرة.

سعر الوحدة المطروحة يختلف وفقا للمدينة وسعر المتر، فالمساحات تتفاوت ما بين 100 متر وحتى 150 متر، كما تختلف أسعار المدن، فيصل سعر الوحدة من 350 ألف جنيه إلى950 ألف جنيه وفقا للمدينة والمساحة، ويتراوح سعر المتر ما بين 4 آلاف جنيه، إلى 9 آلاف جنيه للمتر في مدينة الشيخ زايد.