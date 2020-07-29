الإفتاء تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر

ننشر لكم اليوم موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020، كما أعلنت عنها دار الإفتاء المصرية خلال الساعات القليلة الماضية، كما أنها أعلنت أن يقوم الشخص بالصلاة في بيته مع أفراد أسرته دون الذهاب للساحات و المساجد تزامناً مع إجراءات الدولة الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2020 في مصر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية منذ قليل عن نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، بوجود عدد قليل جداً من العاملين بوزارة الأوقاف والمسجد، كما حدث في عيد الفطر المبارك، حيث حرصت الوزارة على اتباع تعليمات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا لمنع تفشي المرض بين المواطنين.

كما أعلنت وزارة الأوقاف أنه سوف يتم الاقتصار في باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد فقط من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم، واقتصار الحضور في المساجد على العمال والإمام دون أن تفتح المساجد نهائياً أمام المصلين.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عن مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والعديد من المحافظات والمدن المصرية، حيث أنها تكون في القاهرة في تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة صباحاً،على أن تكون في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة و41 دقيقة، أما في مدينة العريش تكون في تمام الخامسة و26 دقيقة.