الإمارات تلحق بسباق لقاحات كورونا وتبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح من تطويرها

أعلن وكيل دائرة صحة أبوظبي جمال محمد الكعبي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كوروناإنجاز جديد للإمارات التي لا تعرف المستحيل في ظل نهجها الإنساني الذي تسير عليه منذ تأسيسها.

وقال الكعبي -في تصريحات عبر وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس 23 يوليو 2020: “إننا على يقين بأن كل من يسكن هذه الأرض الطيبة يشعر بالمسؤولية تجاه العالم أجمع و لن يتردد في المشاركة والتطوع في هذه المرحلة من التجارب السريرية بهدف الوصول إلى نتائج مرضية آملين أن تكلل هذه التجارب بالنجاح لنحقق معا انتصارا ضد فيروس كورونا ونسهم في إيجاد اللقاح لأجل الانسانية”.

وأشار إلى أن الإمارات تصدرت مشهد الإنسانية منذ بداية الفيروس وامتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في مختلف دول العالم